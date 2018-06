La cocaina era nascosta nei barattoli: beccati due corrieri della droga

Nel corso dei controlli è stato fermato anche un 25enne, trovato in possesso di hashish e marijuana, 290 euro in contanti e un bilancio di precisione

Due corrieri della droga sono stati arrestati dai carabinieri durante un controllo stradale tra Torino e Venaria. Si tratta di un veneto di 54 anni e di un calabrese di 24. Sulla loro auto, i militari dell’Arma hanno trovato diverse dosi di cocaina nascoste in un barattolo di grasso per il motore e in un barattolo di vernice.

FERMATO ANCHE UN PIEMONTESE

Nel corso dei controlli è stato fermato anche un piemontese di 25 anni, trovato in possesso di hashish e marijuana, 290 euro in contanti e un bilancio di precisione.