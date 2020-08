La colletta dei vicini per Franca: in regalo un altro deambulatore

Un sorriso, dopo giorni di tristezza. Franca, l’anziana a cui hanno rubato il deambulatore dal pianerottolo del proprio appartamento in via Aosta 44, ieri ha ricevuto un regalo inaspettato: un nuovo girello, fresco di negozio. A portarglielo in dono sono stati alcuni volontari di un’associazione di Aurora. Due uomini che preferiscono restare anonimi e che si limitano a commentare: «Le buone azioni si fanno, non si pubblicizzano. La signora aveva bisogno e le abbiamo dato una mano, tutto qui». Quando Franca ha aperto la porta ai due residenti, che abitano nello stesso suo quartiere, non poteva credere ai suoi occhi. Ha subito provato il deambulatore. Dopo quasi una settimana chiusa in casa, è tornata a camminare. E da oggi potrà di nuovo andare a fare la spesa da sola.

