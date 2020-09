La compagna lo caccia di casa per violenze, lui le porta via il cagnolino: rintracciato ed arrestato

Lo scorso giovedì gli agenti di Polizia del Commissariato Mirafiori hanno arrestato un uomo di 47 anni per atti persecutori a Torino.

I LITIGI

L’uomo aveva litigato con l’ex compagna dopo essersi presentato per l’ennesima volta presso la sua abitazione, della quale possiede ancora una copia delle chiavi, per chiederle di tornare insieme. L’episodio non era nuovo a verificarsi: la donna si è dovuta rivolgere alle forze dell’ordine ben 5 volte negli ultimi 2 anni, essendo stata dallo stesso percossa e minacciata per futili motivi.

L’UOMO PORTA VIA IL CAGNOLINO

Cacciato per l’ennesima volta da casa, l’uomo ha afferrato improvvisamente il suo cagnolino, un jack russell, e si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Conoscendo l’attaccamento affettivo della donna all’animale, lo stalker si è allontanato trionfante, ma non immaginava che i poliziotti lo avrebbero rintracciato immediatamente poco distante dal luogo dell’intervento. Proprio quella mattina, ha raccontato la vittima, lui la aveva minacciata con un coltello, come spesso aveva fatto anche in passato. L’arma gli è stata rinvenuta addosso e debitamente sequestrata. I poliziotti lo hanno arrestato per atti persecutori, riconsegnando alla legittima proprietaria il cagnolino che le era stato sottratto.