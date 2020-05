La prima comunione dopo la paura: «Pensavo non ci sarei più tornata»

Chi negli ultimi mesi non ha più visto una chiesa e non ha potuto inginocchiarsi davanti alla Consolata «da un giorno di cui nemmeno più mi ricordo», come sottolinea Anna all’alba della prima messa, si avvicina quasi con pudore al sagrato della “patrona” di Torino. Lo scorso aprile, in piena pandemia, a lei aveva affidato la città l’arcivescovo Nosiglia e più di un mese dopo, a chi ritorna per la comunione sembra quasi di vivere un’esperienza straordinaria. Forse insperata per qualche anziano. «Mi sembra già una grazia poter uscire di casa, la messa quasi un miracolo: ho più di ottant’anni» ammette una donna, la prima fra i pochi che hanno “affollato” di buonora il santuario per pregare con una mascherina in viso. «Mi sono abituata, dovrò toglierla al momento della comunione?» si domanda Laura, per commuoversi un po’ nello scoprire che dentro non saranno in molti. Una suora, una giovane sui trent’anni che si guarda intorno ammirata, l’addetto alla sanificazione che ogni ora e mezza deterge i banchi, qualche volontario che dirige i fedeli in entrata e uscita.

