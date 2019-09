La via è ora chiusa al traffico: un altro problema simile si era verificato qualche giorno fa in via Somalia

Disagi e problemi nella circolazione a Torino a causa di una nuova voragine che si è aperta in strada Castello di Mirafiori, a causa del cedimento di una condotta di scarico.

E’ accaduto nella serata di ieri: il tratto tra via Artom e via Fratello Garrone è stato chiuso in attesa delle riparazioni. Non si tratta del primo caso di questo genere: qualche giorno fa, in via Somalia, un altro cedimento di un canale aveva aperto un’altra voragine.