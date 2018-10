La corda di sicurezza si stacca ma lui continua a correre sul ponte sospeso sul vuoto

Si sa, gli uomini coraggiosi non si tirano indietro di fronte a nessuna sfida. E lo stesso vale per il protagonista di questo video: lo vediamo sospeso a grande altezza su un ponte particolare, senza alcune parti del pavimento e senza ringhiere. La protezione sta solo in una corda che tiene l’uomo ancorato alla base. Dopo qualche secondo di attesa il ragazzo parte e attraversa il percorso saltando da una mattonella all’altra. Proprio sul finire, però, lo shock: la corda di sicurezza si stacca, lasciando l’uomo completamente libero di protezioni. Per fortuna questi arriva dall’altra parte e, una volta salvo, guarda con stupore quello che è accaduto: insomma, poteva davvero andare peggio!