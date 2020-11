LA CORSA DEL VIRUS. Giù gli indicatori dell’infezione: tutti i dati da zona arancione

Per la prima volta dall’inizio della seconda ondata, i dati relativi al contagio calano sensibilmente per tutte le voci. C’è solo un indice negativo e riguarda i decessi, che ieri sono stati 81. Poco sotto i cento, ed è già la seconda volta in pochi giorni. Giù, invece, il numero delle persone che hanno contratto il virus e che sono state conteggiate nella giornata di ieri: 1.730, quasi la metà di due giorni fa. Certamente i tamponi somministrati non sono stati un’enormità (13.529), ma non sono tutti ascrivibili alle positività delle ultime 24 ore. Un calo che non riguarda solo i nuovi infettati, ma anche il numero dei ricoverati nei reparti Covid che ieri mostrava un saldo negativo, mentre in terapia intensiva si è registrato solo un paziente in più. Ma il numero più significativo e che conferma come si possa rapidamente guarire dal coronavirus, riguarda le quarantene domiciliari, che sono calate sensibilmente e che oggi, in totale, sono 71.412 in tutta la regione.

