LA CORSA DEL VIRUS. Troppi ricoveri, Piemonte oltre l’allerta

Senza le anticipazioni della “pagella” con cui oggi il ministero della Salute validerà gli indicatori sui contagi, il Piemonte guarda alla “zona gialla” con il fiato sospeso e un numero di ricoveri, gravi e non, che supera di molto le soglie d’allerta. Ad alzare l’asticella della preoccupazione sono, infatti, alcuni parametri come i posti letto ancora occupati in ospedale, che dimostrano come la seconda ondata pandemica stia rientrando a fatica.

L’ALLARME RICOVERI

Nell’ultima fotografia dell’Agenas il Piemonte, con il 31% di ricoveri in intensiva, risulta tra le nove che superano la media nazionale del 30% di posti occupati, fissata come prima soglia d’allerta dal ministero lo scorso aprile. Lo stesso vale per Emilia Romagna (31%), Friuli Venezia Giulia (35%), Lazio (32%), Lombardia (38%), Provincia autonoma di Bolzano (35%), Provincia autonoma di Trento (50%), Puglia (33%) e Veneto (37%). Per i posti occupati in area “non critica” nei reparti di medicina, pneumologia e malattie infettive, la soglia limite è stata individuata al 40%.

