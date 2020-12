La corsa delle donne. Ecco le «sindache» per il post Appendino

Sono passati ormai più di quattro anni da quando l’allora candidata Chiara Appendino correggeva i cronisti spiegando che se fosse stata eletta sarebbe stato più corretto chiamarla «sindaca», invece di sindaco. All’epoca i più storcevano il naso, considerandola una bruttura grammaticale. Un eccesso di politically correct. Oggi non è più così e i torinesi si sono oramai assuefatti ad avere a che fare con “sindache” e “assessore”. Salvo poi ritrovare nella competizione per Palazzo Civico pochissimi nomi di donne. Tanto che gli uomini in gara per le primarie del centrosinistra già parlano di un vicesindaco donna. Come a dire che si tornerà presto a parlare di «sindaco», al maschile, dimenticando la parentesi di Appendino. Non ci stanno i sostenitori dell’ex assessore al Lavoro Gianna Pentenero (Pd), che hanno presentato una raccolta firme dal titolo parlante, “Donne per Gianna 2021”, per dare nuova linfa alla candidatura di Pentenero, caduta nel dimenticatoio subito dopo l’annuncio.

