La coscienza post olimpica

Nel marzo del 2013, quando i primi profughi entrarono abusivamente nelle palazzine di via Giordano Bruno, quegli appartamenti erano già abbandonati da sette anni, ossia dalla fine dei giochi olimpici. L’ex Moi, il colorato villaggio olimpico le cui immagini avevano fatto il giro del mondo, era già un mondo diviso in due: di qua gli alloggi gestiti da Atc, qualche negozio, la cooperativa sociale che lavora con ragazzi in difficoltà, la sede dell’Arpa; dall’altra le Arcate, ossia quegli spazi commerciali di vetro e cemento che ancora oggi sembrano cattedrali del degrado nello spazio che era stato dei mercati generali. In mezzo, tra queste due realtà, le palazzine rimaste vuote, che si sarebbero dovute vendere. E in effetti il Comune le aveva sì alienate, ma resta il mistero del perché la Pirelli Re le abbia tenute lì, vuote ma con tutte le utenze collegate. E così l’ex Moi è diventato in fretta Chez Moi, l’occupazione abusiva più grande d’Europa, con sotterranei e appartamenti che hanno accolto in certi momenti anche 1.300 persone, quasi tutti migranti, molti da Camerun, Senegal, Nigeria, Ghana. Un ghetto all’interno di uno spazio abbandonato. Su cui oggi veglia lo scolorito e intristito arco olimpico. Questo spazio è stata una ferita sanguinolenta per molti anni per Torino, la sua cattiva coscienza di un’occasione post olimpica mal gestita e sprecata. Oggi che le palazzine sono libere, è capitato di sentire anche che «sarebbe meglio abbatterle». E dire che si è riusciti a evitare il ricorso alle ruspe per lo sgombero, come invece avrebbero voluto in tanti. Ma le ruspe, a volte, non eliminano le macerie, le spostano solo più in là. Il lavoro all’ex Moi non è finito. Anzi, forse il difficile viene ora, come dimostra la storia passata.