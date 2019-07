La crisi del mercato coperto. Allo studio un nuovo bando

Chiuso dal 2017 e in attesa di un futuro che almeno sulla carta resta un grosso punto interrogativo. Per il mercato coperto di corso Racconigi 51 l’abbandono e il degrado continuano a essere due grosse problematiche irrisolte. L’ultimo bando per affidarlo in gestione – pubblicato, tra l’altro, dopo continui ritardi – è andato desolatamente deserto. Lasciando la struttura in balia degli eventi. Oggi basta transitare sul marciapiede per rendersi conto della situazione.

Attraverso i vetri si intravedono cartacce, rifiuti e una sensazione di desolazione che non piace nè ai residenti nè ai commercianti della zona. Criticità che conosce bene anche la Circoscrizione 3 che da giorni lavora con l’amministrazione per tentare di trovare una soluzione. La carta più plausibile è quella legata al nuovo bando. «Non so perchè a gennaio non siano arrivate richieste – spiega la presidente, Francesca Troise – ma oggi è necessario insistere. Magari aprendo anche a una riqualificazione dell’area giochi che si trova sopra il Lingottino». Chiuso dal mese di dicembre 2017, il mercato coperto di corso Racconigi si presenta oggi come un monumento al degrado. Anche se nonostante alcune perdite d’acqua, già sanate, i locali non hanno subìto danni enormi né sono stati occupati da disperati o clochard.

A conti fatti, la procedura pubblica, scaduta lo scorso 14 gennaio, è andata deserta perché nessuno voleva farsi carico di uno spazio problematico, sia dal punto di vista della logistica – troppo grande e per nulla facile da gestire – sia dal lato economico, in quanto parecchio oneroso. Certo una sua riqualificazione, e riapertura, darebbe grossi vantaggi anche all’ambulantato di zona San Paolo e Cenisia. Al momento, però, rimane solo un sogno senza nulla di concreto alle spalle.