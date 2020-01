La crisi che non si vede

Siamo immersi in una crisi che non si vede. Eppure il morbo che uccide il commercio e desertifica i mercati ha creato un’emergenza che, solo a Torino, ha già cancellato ottomila attività in questi ultimi anni. Ottocento e 37 soltanto nel 2019 creando, tra titolari e dipendenti, duemila disoccupati. Una crisi che non si vede perché i negozi chiudono uno ad uno e nello stesso modo si cancellano i posti degli ambulanti nei mercati. Restano le serrande abbassate o i rettangoli di marciapiede senza nessun banco ad occuparlo. Ma si tratta di uno stillicidio che non fa notizia, non riempe le cronache dei giornali e soprattutto non fa scandalo. Come dire che siamo ammalati senza saperlo in una Torino che si sta svuotando di attività che hanno una storia e che difficilmente troveranno una degna sostituzione. Una vergogna a cui la politica locale deve trovare un viatico, come chiede a gran voce la Confesercenti suggerendo anche misure shock e tutele per chi lavora ogni giorno combattendo contro la grande distribuzione e contro gli acquisti sul web. Il presidente Banchieri lancia la sua proposta che è anche una provocazione: dimezzare la

Tari, la Tasi e la Cosap per negozi e mercati. E poi ancora l’introduzione di sgravi fiscali sull’affitto dei muri e il vincolo di destinazione d’uso dei locali. Per dirla in breve, impedire che al posto di una libreria arrivi un discount che fa concorrenza ai negozi di vicinato, storia e tradizione dei nostri quartieri. Si tratta di una battaglia di civiltà che chi siede nelle istituzioni deve fare propria dopo anni di indifferenza costellati da aumenti delle tariffe e delle sanzioni. Il futuro delle nostre vie e dei nostri quartieri è garantito solo dal commercio diffuso che sa essere anche preziosa sentinella del territorio contro i malfattori.

fossati@cronacaqui.it