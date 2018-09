La cupola di Guarini torna a risplendere: «E’ una luce di vita»

Chissà con che emozione Guarino Guarini ammirò la soave bellezza della cappella della Sindone, una volta completata, nel 1682. Si sarà commosso, probabilmente, come coloro che, ieri, hanno solcato il nero pavimento stellato della cappella finalmente rinata. Se si era capaci di distogliere lo sguardo dalla immane bellezza della cupola secentesca, si poteva scorgere una sinfonia di emozioni negli occhi dei presenti. Ammirazione. Stupore. Anche qualche lacrima. Lacrime di gioia, che hanno lavato un dolore lungo 21 anni. «Un lutto», per usare le parole del ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli, giunto ieri a Torino per il taglio del nastro. Bonisoli fu in città dal luglio 1997, per un anno, e sperimentò quel lutto e l’affezione che la comunità aveva per la cappella. Un lutto figlio del fuoco, di quelle fiamme infernali nella notte tra l’11 e il 12 aprile 1997. A testimoniare la forza distruttrice del rogo del ’97, è rimasto lo scheletro dell’altare del Bertola, ancora da restaurare.

