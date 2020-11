La curva è troppo stretta: solo un’auto riesce a percorrerla senza manovra

La curva è veramente a gomito. Troppo stretta. Le auto immortalate in questo video, impegnate in una gara da rally, cercano di percorrerla come meglio possono. Ma sono costrette a cimentarsi in più di una manovra per imboccarla. E così perdono tempo prezioso. Solo una macchina, la più piccola del lotto, riesce ad impegnarla al primo colpo, con una leggera derapata, imboccandola a tutta velocità. Senza alcuna manovra…