La D’Acquisto chiude per lavori: i genitori in strada per protesta

“Non metteteci in Croce”, questo uno dei singolari cartelli apparsi ieri durante la manifestazione organizzata dai genitori degli alunni della scuola elementare Salvo D’Acquisto, in via Tollegno 83. Al termine dell’anno scolastico i genitori erano stati convocati per comunicar loro la chiusura della struttura, ritenuta ormai non sicura. I 160 bambini verrebbero trasferiti alla Benedetto Croce, distante meno di due chilometri. Per rimettere a norma la Salvo D’Acquisto, invece, la Città si giocherebbe un bando triennale di finanziamenti dell’edilizia scolastica per la regione Piemonte. Con quei soldi (circa 10 milioni) sarebbe possibile eseguire una ristrutturazione completa.

Ma per i genitori la proposta è inaccettabile. Innanzitutto la sistemazione temporanea, la Benedetto Croce, è considerata inadeguata per le sue condizioni di manutenzione, per la distanza e per la mancanza di aree verdi, abbondanti invece nella D’Acquisto. Oltre a questo si teme che alla scuola di via Tollegno vengano negati i fondi del bando, condannandola al degrado. La richiesta è una ristrutturazione più modesta e rapida. Per lo spostamento temporaneo sono state individuate due scuole ritenute più idonee, la Novaro o la Bobbio.

Interrogata sulla questione la presidente della circoscrizione 6, Carlotta Salerno ha commentato: «La scuola deve chiudere per forza perché sulla sicurezza dei bambini non si scherza, ma la circoscrizione è al loro fianco per trovare una soluzione alternativa». Secondo la presidente il sopralluogo degli ingegneri ha messo in evidenza la necessità di un intervento radicale, per cui il bando è l’unica possibilità. La Circoscrizione dovrebbe monitorare con attenzione l’assegnazione dei fondi e nel frattempo trovare una soluzione temporanea nelle strutture richieste dai genitori. Si porrebbe però un problema burocratico perché entrambe fanno parte di un altro istituto comprensivo.