LA DAMA VERDE: SCOPRI LA BIOCOSMESI. PRODOTTI CRUELTY FREE

Una grande passione e una solida amicizia quattro anni fa si sono trasformati anche in un lavoro che è una novità assoluta per Torino: Valentina e Daiana infatti in via Napione 32 hanno aperto La Dama Verde promuovendo il concetto di Bioprofumeria. «Siamo sempre state a favore dei cosmetici biologici, naturali e ‘cruelty free‘, quindi senza sperimentazione sugli animali e così abbiamo portato le nostre idee in negozio. Il nostro è un target di età molto ampio». Qui si trovano creme corpo, viso, prodotti per i capelli, solari e molti altro, tutti privi di parabeni e siliconi, anche per vegani e adatti per chi soffre di dermatite. Il meglio della produzione italiana, ma non solo, con marchi come Neve Cosmetics, Naturas Iberica, Khadi, La Saponaria, Alkemilla. La Dama Verde apre lunedì dalle 15.30 alle 19.30, da martedì a sabato 10-13.30, 15.30-19.30. Contatti: 011.5834658.