La decisione nel cuore

Mi dicono che nell’appartamento di Pier Carlo e Mirella non ci fosse neanche un alberello di Natale. Ma non mi sento di dire che non volessero festeggiare. Anche se si ritiene che, a un certo punto della vita, si consideri ogni giorno uguale all’altro, una lenta successione che conduce al tramonto. Per Pier Carlo il tramonto è arrivato nel momento in cui ha capito che la sua Mirella non gli avrebbe più risposto, non avrebbe riaperto gli occhi.

Ma non dite che ha agito come un disperato, perché in realtà in quello che ha fatto scorgo la lucida calma di chi sa che cosa fare: ha messo in bella vista il testamento, ha scritto alla figlia lontana, ricordandole dov’erano i soldi (magari preparati da tempo, lì in casa, proprio per i funerali), infine ha coperto con dolcezza Mirella e si è lanciato nel vuoto. Per raggiungerla, ha scritto. Vorrei leggervi un atto d’amore, in tutto questo, un gesto in cui Pier Carlo non ha esitato perché, in cuor suo, vi era preparato da chissà quanto tempo.

Senza che alcuno giudichi, emetta sentenze, pretenda di avere capito tutto. Certe storie si possono solo raccontare con rispetto e leggere con cuore aperto. Ce ne sono a centinaia dietro le porte chiuse degli appartamenti delle nostre città, sui sedili degli autobus o dei vagoni della metropolitana. Riguardano gli anziani ma anche i più giovani, perché solitudine e fragilità sono le malattie del nostro tempo, dove reti di solidarietà artificiali hanno sostituito le normali dinamiche del villaggio di una volta (e peraltro sarebbe assurdo pretendere che esistessero ancora) e troppo spesso non sono sufficienti. Ma questa sarebbe un’altra storia…