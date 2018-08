La dentiera è tempestata di diamanti e lui la sfoggia con orgoglio

La moda arriva dagli Stati Uniti ed è un autentico schiaffo alla povertà. A tracciare la via sono state le stelle del rap, i primi a indossare scintillanti dentiere tempestate d’oro e diamanti per mostrare sorrisi ‘preziosi’. Ben presto, in tanti hanno emulato i loro beniamini. Come questo ragazzo nel video, ad esempio.

I grillz o bling bling (in America metallo e gemme applicati sui denti sono chiamati così) sono sempre più di tendenza: basta notare con quanto orgoglio il protagonista del filmato esibisce la sua dentiera luccicante. Non sappiamo se i diamanti siano veri o falsi, fatto sta che i commenti di molti utenti non sono affatto lusinghieri.