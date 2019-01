La denuncia del Siap: “Agenti a Torino senza indennità da 16 mesi”

“Da 16 mesi gli agenti di polizia in servizio nel Torinese non percepiscono le speciali indennità per i servizi resi in ambito autostradale e ferroviario”. La denuncia porta la firma del sindacato Siap, per bocca del segretario generale provinciale Pietro Di Lorenzo.

“Per la sicurezza stradale è tempo di consuntivi e il bilancio del 2018 è sempre terribile: 1.618 deceduti e 47.104 feriti sono le cifre di una guerra che ogni giorno si combatte sulle nostre strade e chi opera per il bene comune lo fa senza essere pagato da ormai 16 mesi”, tuona il rappresentante sindacale.

“I cittadini devono sapere che gli angeli custodi dei loro viaggi non vengono retribuiti con le indennità di specialità previste, da quasi due anni”, prosegue Di Lorenzo. “Anche se gli enti interessati hanno regolarmente versato allo Stato le somme previste per i servizi resi in ambito autostradale e ferroviario. Incredibile che il ministero dell’Interno non voglia o non sia in grado di essere altrettanto puntuale nel retribuire i propri dipendenti”.