La denuncia dell’Osapp: “Cellulari nelle carceri di Torino e Saluzzo”

Ritrovati dagli agenti di polizia penitenziaria in barberia e addosso a un recluso

Li hanno scoperti gli agenti della polizia penitenziaria all’interno della barberia del carcere Lorusso e Cutugno, a Torino, e addosso a un detenuto del carcere di Saluzzo, in provincia di Cuneo.

Cellulari di ridottissime dimensioni, dotati di regolare sim e funzionanti in tutto e per tutto, a disposizione dei detenuti, in aperto dispregio della legge. A denunciarlo è l’Osapp, il sindacato della polizia penitenziaria.

“Episodi periodici, che si verificano spesso in Piemonte, che minano la sicurezza delle strutture penitenziarie. I cellulari consentono, di fatto, il possibile proseguimento di attività illegali. Per questo sono urgenti provvedimenti”, si legge in una lettera aperta rivolta dal segretario generale Leo Beneduci all’amministrazione penitenziaria e alle istituzioni.