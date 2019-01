La denuncia dell’Osapp: “Niente uniforme per gli allievi agenti di polizia penitenziaria”

Per i partecipanti al 175esimo corso di Torino

L’Osapp denuncia: niente uniforme per gli allievi agenti di polizia penitenziaria del 175esimo corso di Torino, costretti a effettuare in abiti civili il periodo di formazione ‘on the job’ negli istituti penitenziari.

La nota firmata dal segretario generale dell’organizzazione sindacale autonomia di polizia penitenziaria, Leo Beneduci, accusa i vertici dell’amministrazione penitenziaria di esporre il corpo “all’ennesima figuraccia”.

“Questo sindacare da almeno un anno se non da più tempo, rispetto al problema delle uniformi e degli effetti di vestiario mancanti o usurate e non sostituite, ha evidenziato l’estrema gravità della situazione”, lamenta Beneduci che scrive alle autorità del dipartimento penitenziario, al ministro e al sottosegretario della giustizia. Denunciati anche problemi nella fruizione della mensa e la mancanza di alloggi nelle caserme.