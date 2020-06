La denuncia di Ema Stokholma: “Filmata sotto la gonna durante le prove per la festa di San Giovanni”

“Volevo raccontarvi questa cosa che mi è successa ieri mentre facevo il soundchek, le prove per il dj set della festa di San Giovanni a Torino“. Comincia così il racconto su Instagram della deejay Ema Stokholma, che ha raccontato attraverso un video di aver subito molestie. “Ero con il mio manager e un’altra decina di persone, tutti uomini. Provavo le mie tracce e accanto alla traccia spia ho notato la spia di un cellulare: mi sono accorta che mi stava riprendendo le parti intime, sotto la gonna”, prosegue la deejay.

“Guardo il video e mi rendo conto che ci sono 10 minuti di video sotto la mia gonna. In più, c’è anche il video di una ragazza in jeans che sale le scale e pure altri lunghi, lunghissimi. Ho chiesto di chi fosse il telefonino e abbiamo scoperto il proprietario, andrò avanti con una denuncia. Sono sempre stata tranquilla, anche perché c’era il mio manager con me, ma non mi è piaciuta la leggerezza di chi c’era intorno”, ha aggiunto Ema Stokholma.

“Ho cercato di comunicare con questo tipo, non basta più difenderci da soli. Voi testimoni di eventi del genere non dovete prendere semplicemente parte: di più. Dovete indignarvi davanti a questi episodi. Dalle dieci persone che erano con me – racconta l’artista – non ho trovato solidarietà, mi hanno fatto quasi sentire in colpa, responsabile del fatto che adesso questa persona può perdere il lavoro, che magari può avere dei problemi. La verità è che queste persone vanno aiutate, mai con la violenza, ma non si può passare oltre”.

“Sono arrabbiata, noi dobbiamo denunciare, metterci la faccia, denunciare la vittima di queste cose. Io ho fatto una denuncia, spero che non esiterete anche voi a denunciare se siete testimoni o vittime di violenza, molestie o di qualsiasi evento inadeguato fatto sulla vostra persona. Se non lo fate, è colpa vostra. Se non avessi denunciato questo ragazzo, sarebbe stata mia responsabilità se avesse fatto qualcosa a qualche ragazza tra un po’. La cosa non avrebbe mai preso queste dimensioni se avessi avuto più comprensione. Grazie a tutti”.