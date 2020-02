La depressione dietro il triplice suicidio: «Erano ossessionate per quell’eredità»

Il sindaco di Carmagnola: «Sono senza parole, ma non c’è nulla da dire, se non pregare»

Il custode del camposanto di Carmagnola indica lontano l’abbaino della casa di Piera Ferrero, da dove la donna si è lanciata con un cappio al collo: «La direzione è verso il cimitero, diritta verso la tomba di famiglia» dove giace il papà Andrea. È l’uomo che ai sei figli ha lasciato una fortuna, ma senza testamento, dando vita a una faida di famiglia che due giorni fa ha avuto un tragico epilogo.

Piera, Gabriella e Valeria si sono impiccate nello stesso giorno. Sullo sfondo, sentenze passate in giudicato che davano torto a loro e l’asta di una casa appartenuta alla famiglia. Il giorno dopo la tragedia la città di Carmagnola vive nello sconcerto e non ci sono parole per commentare l’accaduto. Parole che non trova neppure l’attivissima e giovane sindaca Ivana Gaveglio: «Io sono credente – dice – e a questo punto non c’è altro da fare se non pregare».

La prima cittadina non entra nel merito della querelle ereditaria, ma ricordando il tentato suicidio di quattro anni fa delle sorelle, chiarisce: «Dopo quanto accaduto allora, sarebbe stato necessario adottare dei provvedimenti. Ma di fronte a persone adulte, se queste non accettano di farsi seguire, diventa molto difficile intervenire. I servizi sociali, poi, si occupano dei casi della povera gente, mentre questa famiglia era ed è benestante».

Lo sconcerto si percepisce dalle parole dei carmagnolesi che conoscevano le tre donne, ma solo di vista. Tutti le descrivono come «persone molto riservate». Il signor Pietro aggiunge: «In paese non si vedevano quasi mai, se non per fare qualche commissione. Ho saputo ciò che è accaduto dai giornali e sono rimasto sconvolto. Non credo fosse solo una questione di eredità, quando si compiono questi gesti è perché si è malati, si è depressi. Certo, tutte e tre insieme…».

Stefania che gestisce un bar di fronte la chiesa Santi Pietro e Paolo, la parrocchia della famiglia Ferrero, aggiunge: «Non le ho mai viste, ma ne ho sentito parlare. È stata una tragedia senza precedenti che mi ha lasciata sconcertata». Stupore, dolore, smarrimento anche per la giovane Raffaella: «Non è possibile che tre donne si uccidano insieme per una questione di soldi e non riesco neppure a credere che siano impazzite tutte e tre contemporaneamente».

Una storia tragica e che ha dell ’incredibile, anche per Andrej: «Mai sentito cose simili, mai letto di vicende del genere. Ci sono precedenti di sette negli Stati Uniti che hanno costretto al suicidio i loro adepti, ma qui siamo di fronte ad una vicenda molto diversa e, per certi versi, inspiegabile». Come inspiegabili sono alcuni fatti che hanno legato le tre sorelle quando erano in vita, come le accuse, nel 1994, all’allora sindaco Felice Giraudo colpevole, a loro dire, d’aver preteso una mazzetta di 50 milioni di lire per effettuare una variante al piano regolatore a favore della famiglia Ferrero.

Le indagini accertarono, invece, che le tre donne avevano offerto del denaro al primo cittadino per compiere un illecito e lui, invece, le aveva allontanate. Piera, Gabriella e Valeria furono denunciate e condannate per calunnia. Una vita, la loro, di affanni, preoccupazioni e pretese che hanno offuscato la loro ragione e cancellato quelle che potevano essere le loro ragioni: «Quando si pensa solo al Dio denaro – dice Michelangelo, il sagrestano della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – non ci dobbiamo stupire se poi accadono delle tragedie».