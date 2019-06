La dimettono e muore a due anni. Il pm: «Processare quel medico»

La Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio di un medico dell’ospedale di Rivoli nell’ambito dell’indagine sulla tragica fine di Alice Mele, la bimba di due anni appena morta nella primavera dello scorso anno.

Così, mentre esce dall’inchiesta l’altro camice bianco che venne iscritto sul registro degli indagati, diventa più concreta l’ipotesi di un processo per quello che il 4 maggio firmò le dimissioni della piccola diagnosticando una gastrite. Il giorno successivo il cuore di Alice smise di battere, secondo il medico legale ad ucciderla fu una emorragia cerebrale. E la Procura (l’indagine avviata dal pm Giulia Marchetti nel frattempo è passata all’aggiunto Vincenzo Pacileo) ritiene che il dramma si potesse e si dovesse evitare.

Il reato ipotizzato è l’omicidio colposo, la tesi di Pacileo, sostenuta sulla base di una consulenza, è che di fronte a certi sintomi come il vomito, sapendo che la piccola era caduta, il medico per cui ora si chiede il rinvio a giudizio avrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti, a partire da una tac. Perché Alice venne sì tenuta sotto osservazione per alcune ore, ma non vennero effettuati quegli approfondimenti diagnostici che secondo la Procura avrebbero potuto permettere di individuare il problema, tentando di salvare la bambina.

Prima del 4 maggio, quando arrivò al Pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli con i genitori, Alice sarebbe caduta due volte. Le indagini, condotte dalla squadra mobile della polizia, avevano permesso di accertare che la prima caduta – da una sedia a dondolo – risaliva al primo maggio. La seconda, dal letto dei genitori, sarebbe invece avvenuta nella notte tra il 2 e il 3. Due incidenti che non avevano preoccupato più di tanto i genitori, tanto che la bambina era anche andata regolarmente all’asilo. Il 4 maggio però Alice aveva cominciato a vomitare e così era stata portata all’ospedale da cui sarebbe poi stata dimessa con la diagnosi di una gastrite. Solo il giorno dopo, quando mamma e papà l’avevano riportata allo stesso pronto soccorso, il medico di turno aveva capito la reale gravità della situazione e disposto il trasporto all’ospedale Regina Margherita, dove però la bambina è arrivata in coma ed è poi morta.