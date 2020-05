Torino, la dinastia dei Pianelli continua con George

La dinastia Pianelli può proseguire. Un cognome che nel mondo granata non può che rievocare grandi emozioni, fu Orfeo Pianelli, infatti, l’ultimo presidente a regalare uno scudetto al Toro. E il fatto che la notizia arrivi proprio a ridosso del 44° anniversario di quel tricolore regala alla vicenda un fascino ancor più particolare. Il patron granata dal 1963 al 1982 non aveva discendenti che potessero ereditare il cognome Pianelli, così ci ha pensato George ad avviare le pratiche burocratiche per continuare la tradizione. È il figlio di Cristina Pianelli, scomparsa nel 2010, e nipote di Orfeo, ma suo papà, Marco, fa Garbero di cognome. E ora, di fianco a Garbero, George potrà sfoggiare orgogliosamente anche Pianelli. «L’ho fatto per la famiglia» ci ha confidato direttamente da Bruxelles, dove vive e lavora e si è fatto una famiglia. E i piccoli Jack e Luca, così, potranno continuare la dinastia.

«GRAZIE PAPA’»

Non è stato per niente facile, anzi ci è voluta l’intuizione di un notaio e la tenacia di suo papà. «Ho potuto portare avanti le pratiche perché i miei genitori sono divorziati – ha continuato George – e grazie alla tenacia di mio padre Marco è diventato realtà». Un iter che si è snodato tra Italia, Belgio e Sud Africa, i paesi del cuore di George: «Sono legato a questi paesi, abbiamo radici anche nel continente africano, è merito di mio papà se i documenti sono stati tradotti nelle varie lingue e siamo riusciti ad ereditare il cognome Pianelli» ha aggiunto il nipote di Orfeo, che oggi ha 47 anni. «Ora devo soltanto cambiare i documenti – le prossime tappe – e poi sarà tutto vero: sono orgoglioso, il cognome non sparirà».

FAMIGLIA GRANATA

E anche George, proprio come il nonno, ha una storia molto particolare: venne rapito nel 1977 quando aveva appena quattro anni e Orfeo pagò oltre un miliardo e mezzo di lire per il riscatto, poi ha vissuto a stretto contatto con il presidente dell’ultimo scudetto. «Mi raccontavano sempre di quando una sera partì da Mantova e tornò in piena notte dicendo che aveva comprato il Toro – i ricordi di George – e mia nonna e mia mamma gli dicevano che era un matto». Da lì, però, cominciò a nascere il mito di una squadra indimenticabile: «Era una famiglia, non è un modo di dire ma la realtà – ha continuato il nipote di Pianelli – e lui trattava i suoi giocatori come fossero dei figli. E per me, erano come dei fratelli maggiori: giocavo con loro in cortile a pallone nella sede di corso Vittorio, dove ricordo ancora le lunghe cene con i tortellini in brodo». Intanto, George è riuscito a tramandare la fede granata anche a suo figlio Jack: «A differenza del fratello è un grande appassionato: se sapesse le materie di scuola come conosce i giocatori del Toro… – ha aggiunto George – e quando riusciamo veniamo allo stadio». La prossima tappa prevede l’intitolazione del giardino di corso Unione Sovietica a nonno Orfeo: «Avrei preferito una via vicino al Filadelfia, ma con il cambio di giunta non è stato possibile: però mi basta questo, mi basta ricordare il nonno». E, ora, potrà farlo anche con il suo cognome.