La Diocesi di Torino apre le porte ai migranti sbarcati dalla Diciotti

Dopo aver accolto richiedenti asilo, profughi e rifugiati in Arcivescovado e nel centro di accoglienza dedicato alla Madonna delle Salette, monsignor Cesare Nosiglia ha dato la propria disponibilità ad accogliere alcuni dei 177 migranti sbarcati dalla nave Diciotti. Torino, insieme con Brescia, Bologna, Agrigento, Cassano allo Jonio, Rossano Calabro, fa parte delle città che apriranno loro le porte. Dopo l’annuncio fatto da Papa Francesco di ritorno da Dublino per una prima accoglienza nel Cas di Rocca di Papa, «dove cominceranno a imparare la lingua e a essere migranti integrati», una ulteriore conferma arriva da Ivan Maffeis, sottosegretario Cei e direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali. «Questa è una risposta di supplenza. Non è “la risposta”. La risposta di un Paese democratico matura attraverso ben altri processi. Ma anche risposte di solidarietà e di umanità come questa possono aiutare a sviluppare una cultura dell’accoglienza» ha commentato Maffeis.

