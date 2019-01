La direzione replica ai sindacati. «Soltanto proteste inspiegabili»

Prosegue lo scontro tra lavoratori e dirigenza all’Asl To3. Dopo la dura presa di posizione arrivata da parte delle sigle sindacali, che hanno proclamato lo stato di agitazione, ieri è arrivata la replica della direzione della struttura sanitaria che smentisce quanto detto dai rappresentanti dei lavoratori. «Viene contestata la carenza di dialogo tra direzione aziendale e rappresentanti dei lavoratori, particolare che risulta incomprensibile alla luce dei 19 incontri di trattativa svoltisi nel 2018, più svariati tavoli preparatori sempre nel corso dello stesso anno, che hanno portato peraltro ad accordi specifici come risulta dai verbali depositati agli atti». Una versione diversa anche sui tagli di spesa e sulla presunta mancanza di personale. «Non corrisponde al vero che i citati “tagli di spesa” (in realtà si tratta di economia di bilancio) siano derivati dalle mancate assunzioni; in azienda almeno 3 anni di spending review hanno consentito risparmi notevoli senza incidere sul personale né sui servizi sanitari. Al contrario di quanto affermato sono state utilizzate praticamente tutte le possibilità di spesa per assunzioni: nel solo ultimo biennio sono state programmate ben 239 assunzioni con 108 nuovi dipendenti già assunti e gli altri in corso di assunzione». Insomma, secondo la direzione, i temi sollevati dai sindacati sono privi di fondamento. «Appare inspiegabile che venga proclamato uno stato di agitazione da alcune sigle, proprio su temi sui quali si è lavorato in modo pressante e con risultati del tutto oggettivi ed evidenti. Vorremmo in ultimo rassicurare circa la capacità della direzione generale di leggere lucidamente la situazione, dal momento in cui, puntualmente, ogni giorno vengono date risposte ai bisogni presentati».