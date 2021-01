La doppia prima al Teatro Regio delle opere di Giacomo Puccini

Due opere del grande compositore Giacomo Puccini, la Manon Lescaut e la Bohème, sono state rappresentate per la prima volta al teatro Regio di Torino, entrambe il giorno 1° febbraio (rispettivamente, del 1893 e del 1896). È poco noto, ma nella vita di Puccini ci fu molto Piemonte. Il Maestro di Torre del Lago visitò spesso Torino: oggi, una lapide ricorda uno dei suoi soggiorni, ed è collocata in via Sant’Agostino 15: In quella dimora visse il grande compositore tra il mese di giugno ed il luglio 1884, quando venne in città per assistere all’Esposizione Generale Italiana, nel corso della quale era stato eseguito un suo Capriccio Sinfonico. Purtroppo, per un giovane musicista quale egli era nel 1884 (aveva appena 26 anni), gli alberghi erano troppo cari; così, riuscì a trascorrere qualche settimana presso una famiglia insieme ad un amico, Eugenio Vellutini.

