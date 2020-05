La dose letale di cocaina uccide la bella trentenne. Arrestato il pusher-killer

Concorso in spaccio e detenzione di sostanza stupefacente, sono le imputazioni nei confronti di tre cittadini di origine albanese sul fermo di indiziato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma in collaborazione con polizia e carabinieri. Le indagini erano scattate nel mese di luglio dello scorso anno all’indomani della morte per overdose di una giovane ragazza romana di trent’anni, trovata poi nella sua abitazione. Già dallo scorso 20 aprile si era reso necessario eseguire il fermo dei tre che, secondo gli investigatori, stavano pianificando di fuggire in Albania. Il Gip ha convalidato il fermo richiesto dalla procura applicando per tutti la misura cautelare in carcere, dopo aver accertato un traffico di cocaina ad opera dei tre in merito alla gestione di un traffico che vedeva il coinvolgimento di un gruppo sostanzioso di spacciatori di origine albanese nella zona nord di Roma. Uno dei tre pusher avrebbe ceduto la dose letale alla ragazza durante la scorsa estate e poi sarebbe riuscito a fuggire a Bari con i due complici. I malviventi avevano addirittura prenotato il noleggio di un’auto per raggiungere il porto pugliese e imbarcarsi su una nave veloce per l’Albania.

Erano riusciti a fuggire già prima che i militari stringessero il cerchio attorno ai tre spacciatori. Accusati di aver gestito un giro di spaccio da oltre cento dosi al giorno per un guadagno quotidiano di migliaia di euro fra Monte Mario e Trionfale, dove peraltro i tre risiedevano, senza altra occupazione, se non quella dello spaccio, sono responsabili: uno della morte della giovane ragazza e gli altri due del solo spaccio legato però al conseguimento dell’ultimo rifornimento della dose alla vittima romana in estate.

I genitori della trentenne hanno atteso per nove mesi che giustizia fosse fatta. Un’overdose di cocaina troppo pura e letale consumata dalla ragazza nel suo appartamento a Torrevecchia, segno inequivocabile di una dipendenza e di una vita del tutto sregolata, dove spesso è fin troppo facile perdere ogni parametro e contatto con la realtà.

Ancora una volta ci colpisce, relativamente a questo caso, un mondo, quello delle droghe e delle dipendenze, visto in termini di benessere e successo, che finisce col coinvolgere sempre più le persone (non necessariamente solo i giovani), proponendosi inevitabilmente quale modello della nostra società. Si spalanca così l’universo maledetto delle tossicodipendenze che, a questi livelli, finisce non solo col danneggiare se stessi, ma anche la società nel suo complesso. Questo caso ci conferma altresì che i consumatori abituali di sostanze d’abuso, probabilmente non vadano più alla ricerca di sostanze psicoattive per favorire la socializzazione in ambienti ricreazionali, come spesso capitava in passato, ma preferiscano consumare tali prodotti in solitudine. Sostanze il cui mercato illecito ha avuto una netta crescita proprio nel 2019, secondo i dati pubblicati dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona, (L’Emcdda, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). Come è chiaro che si alimenti drammaticamente questo circuito di morte che rappresenta un cancro della società in cui sicuramente i giovani più deboli restano i più manovrabili come è ccaduto alla trettenne romana.