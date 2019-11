La ex tronista e il bel granata. Nasti: «Kevin, l’uomo per me»

«Questo è il giorno in cui mi sono innamorato di te, il giorno in cui ho capito cosa volesse dire tenere a una persona, veramente! Ti amo, e ogni giorno sempre di più sei indispensabile orsetta mia», ha scritto nelle ultime ore Kevin Bonifazi postando un’immagine estiva insieme ad Angela Nasti a Ibiza. E lei sempre via Instagram gli ha risposto così: «Da quel giorno non potevamo fare più a meno l’uno dell’altra, sono fermamente convinta che tu sia l’uomo della mia vita, non ti cambierei per nulla al mondo!».

Stanno insieme da meno di cinque mesi, il difensore del Toro e l’ex tronista di Uomini & Donne che è anche un’apprezzata influencer (810mila follower contro i 52mila del suo attuale compagno). Ma quello che sembrava il classico flirt estivo si sta trasformando in qualcosa di più concreto. E non è un caso che lui dopo aver vissuto per qualche tempo in albergo una volta rientrato a Torino da Ferrara adesso abbia preso un appartamento in affitto un in pieno centro. In realtà nessuno sa se il mercato di gennaio potrà riservargli qualche sorpresa, sotto forma di trasferimento. Ma Kevin ha investito in questa storia, ci crede e la sta portando avanti.

In passato lui è già stato fidanzato con un’altra bellezza famosa, l’ex Miss Italia 2015 Alice Sabatini, ma i due si sono lasciati qualche mese dopo l’elezione della ragazza come più bella del Paese. Poi diversi flirt, reali o presunti, sino alla storia con Angela. La sua famiglia produce un rinomato olio dalle parti di Rieti, la sua terra, con l’eccellenza del Frantoio Bonifazi. Lei arrivava dall’esperienza sul trono di Uomini & Donne, era uscita insieme al corteggiatore romano Alessio Campoli, ma la loro unione è durata un attimo. La Nasti, sorella dell’ancora più celebre Chiara che è influencer come lei, se n’è infischiata delle critiche e dei pettegolezzi.

Molti l’hanno paragonata allora a Sara Affi Fella, che oltre a essere stata tronista (finita nella bufera per le bugie raccontate in trasmissione e scoperte dopo) ha fatto anche coppia con l’altro granata Vittorio Parigini. Ma lei ha tirato dritto: «Poteva passare un giorno, un mese o un anno e mi avreste giudicata ed attaccata a prescindere, così come avete fatto dal primo giorno. Non spreco fiato a giustificarmi perché ho talmente la coscienza pulita che non saprei che dirvi. Siate felici», aveva scritto. E qualche settimana dopo erano spuntate le prime immagini insieme a Bonifazi.

Lui a inizio settembre, dopo il gol all’Atalanta, ha mimato una “A” per dedicarglielo e l’hanno notato in molti. E oggi non ha cambiato idea. Anzi, da qualche tempo è entrato a far parte della famiglia BonifaziNasti anche un cagnolino: hanno deciso di chiamarlo Kiamaki, una sorta di scioglilingua che, come spiegato dalla coppietta sui social, stava a significare “Tra noi due, chi ama chi?”.