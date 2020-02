TOTO-SINDACO. La Fagioli in pole, Damilano in calo. Sul tavolo le idee Giuntoli e Asvisio

Un incontro ci è già stato, con la vicepresidente di Confindustria e numero due della Compagnia di San Paolo Licia Mattioli. Matteo Salvini l’ha vista al Monte dei Cappuccini, lontano da occhi indiscreti. Difficile però che sia lei il candidato civico che il leader della Lega ha in mente per espugnare Torino, facendo anche tesoro dell’esperienza emiliana dove il centrodestra non è riuscito a sfondare nel ceto medio ormai orfano di una casa moderata come era quella di Forza Italia.

Eppure le interlocuzioni ci sono state, come ha confermato lo stesso Salvini dal palco del Lingotto che giovedì ha ospitato la tappa torinese del suo “Giro d’Italia”. «Sto pensando al prossimo candidato sindaco, che potrebbe anche non avere una tessera di partito in tasca. Stiamo lavorando per un candidato e ci sono già alcune persone che hanno dato la propria disponibilità».

