La “fase 2” dello stalker: terminato lockdown, torna a perseguitare ragazza. Arrestato

Ha iniziato a perseguitare una ragazza sin dall’autunno scorso, continuando a farlo per tutto l’anno con unico momento di tregua dettato dal lockdown dell’emergenza Coronavirus. Ma, una volta iniziata la fase 2, l’uomo è tornato all’attacco della vittima, tra minacce e atteggiamenti inquietanti. I poliziotti hanno arrestato lo stalker dopo l’ennesima provocazione.

LA STORIA: LE PRIME PERSECUZIONI IN AUTUNNO

Tutto ha inizio nell’ottobre scorso. L’uomo, 43enne italiano, inizia a recarsi in un negozio del centro città rivolgendo le sue attenzioni verso una ragazza. Verso il mese di dicembre lo stalker è ormai una presenza fissa, quasi tutti i giorni, all’interno dell’esercizio. Le cose lentamente degenerano: il 43enne inizia a bivaccare di fronte al negozio in cerca della giovane, fatto che le provoca uno stato di agitazione. A Capodanno, inoltre, l’uomo le fa consegnare un mazzo di fiori ed un biglietto di auguri. La vittima, a questo punto, chiede di essere lasciata in pace. La richiesta è però inutile e lo stalker continua nei suoi comportamenti persecutori, arrivando persino a minacciare un amico che era in compagnia della vittima.

IL LOCKDOWN E LA “FASE 2” DELLO STALKER

Il lockdown e la chiusura degli esercizi consentono un momento di tregua, ma all’inizio della fase 2 il 43enne non perde tempo e si presenta subito al negozio, questa volta con atteggiamenti ancora più minacciosi. In un’occasione l’uomo le lancia contro un mazzo di fiori, scappando via, ma il tutto culmina giovedì scorso, quando l’uomo approccia nuovamente con fare molesto la ragazza. Interviene, quindi, la Polizia, che arresta lo stalker per atti persecutori. Il reo continua a minacciare la vittima anche dalla volante, battendo i pugni sul finestrino ed aggredendo gli agenti, cosa che gli varrà anche una denuncia.