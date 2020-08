LA FASE 3. Allarme fallimenti: anche 4 in un giorno

Di solito, la legge evita di infierire almeno nel lessico: il colpevole diventa reo, l’assassino di bambini infanticida, il trasferimento in carcere traduzione. Un principio che per chi aveva un’attività e l’ha persa, portandosi nel baratro beni e capitali, non vale. Loro sono solo e semplicemente falliti. E a loro è riservata una sezione del sito Internet del Tribunale in cui si può effettuare la “ricerca procedure concorsuali”. Uno sterminato elenco di nomi di aziende per le quali i giudici hanno decretato il de profundis della “sentenza dichiarativa di fallimento”.

Tra le ultime caricate, la ragione sociale di un ristorante pizzeria a due passi dal Comune, quella di una azienda di trasporti con sede in centro, uno storico distributore di ricambi per auto, una ditta che le automobili le vende all’ingrosso e al dettaglio.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++