Se in Veneto il contagio ha già fatto cinque morti, qui in Piemonte qualcuno potrebbe persino non essersi accorto di nulla. Altri, invece, aver passato una manciata di giorni a letto con il termometro sul comodino, accessi di vomito e diarrea o sfoghi cutanei mai avuti. Tutti, però, davanti alla diagnosi hanno avuto almeno un brivido: contagio da West Nile Fever, febbre del Nilo occidentale.

