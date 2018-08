La fedeltà paga

Ha dormito per strada una settimana di fronte al Cottolengo Natalia, quando è arrivata a Torino nel 1998: ha lasciato i suoi due figli in Romania e senza nessun tipo di mezzo, da sola ha cambiato nazione nella speranza di trovare un futuro migliore. Lei e altri tre sono i nuovi vincitori del concorso di CronacaQui “Vinci mille euro a settimana” .

Ieri in redazione si sono incontrati per la prima volta per festeggiare assieme al direttore Beppe Fossati la loro fortunata vincita di mille euro. Natalia Chirica, 62 anni, racconta della vita in strada, di come in Romania avesse lasciato tutto: i suoi due figli e il suo ex marito. «Ho fatto tutto questo per loro – ha raccontato la donna -, per i miei bambini, sono stata in Italia per quattro anni senza poterli vedere, quel poco che guadagnavo lo spedivo subito in Romania. È la prima volta che vinco qualcosa, quando mi hanno telefonato non ci volevo credere. Credevo fosse uno scherzo».

Assieme a Natalia, Giuseppe Oliverio, 69 anni, sposato con Lucia e arrivato a Torino nel 1964 per lavorare come stuccatore a quattordici anni. Una vita a modellare lo stucco e a posarlo anche nei più belli palazzi della città, come quello della Banca d’Italia in via dell’Arsenale. «Sono arrivato a Torino dalla Calabria che ero poco più di un bambino – ha raccontato Giuseppe – sono salito con mio padre in treno e ho iniziato subito a lavorare. Ho conosciuto Lucia qualche anno dopo e poi ci siamo sposati. Io ero un lettore assiduo di altri quotidiani, ma appena uscito CronacaQui me ne sono innamorato, ho partecipato a tutti i concorsi e finalmente ce l’ho fatta». Ma non è solo questione di pura fortuna, bensì di tenacia e fedeltà al giornale: tutti raccontano di aver spedito più e più cartoline nel corso di questi due anni dove sono stati organizzati numerosi premi per i lettori tra cui anche la famosa Jeep. «Quando c’era la Jeep in palio – ha continuato Giuseppe – ho spedito numerose cartoline ma quella volta non ho avuto fortuna».

Al tavolo dei festeggiamenti anche Patrizia Scano, 64 anni, nata ad Alba, ma trasferita a Barbania per lavoro: «È stata una incredibile emozione sentire al telefono che avevo finalmente vinto il concorso – ha detto Patrizia -. A essere sincera ho spedito cinque cartoline in totale, mai avrei creduto di poter vincere». Lei ha lavorato una vita intera nella ristorazione, ora però ha detto basta, preferisce godersi la pensione senza troppo stress: «Mi godo la mia famiglia e i miei figli – ha continuato -, il settore della ristorazione è molto impegnativo». La donna ha anche raccontato di quando suo figlio Omar, che si era trasferito in Francia per lavoro, era nella promenade des Anglais per godersi i festeggiamenti del 14 luglio ed è avvenuto quel terribile attentato con un camion lanciato sulla folla: «Che ore terribili – ha ammesso Patrizia -. Sapevo che si trovava lì quella sera».

Tra i fortunati anche Sebastiano Palumbo, 68 anni, nato in Basilicata e arrivato a Torino negli anni ’80. «Ho fatto la guardia giurata per tutta la vita – ha spiegato l’uomo -, adoro CronacaQui, è il mio giornale preferito, ho partecipato a tutti i concorsi, sempre per gioco, in realtà il giornale lo compro perché è interessante, tratta qualsiasi tema anche piccoli fatti di cronaca che accadono nel mio quartiere, diciamo che riesco a essere informato sulla mia città a trecentosessanta gradi».

In totale i vincitori di questo concorso sono 12, concorso che per ora non è ancora finito infatti prevede estrazioni a cadenza settimanale: per poter partecipare occorre compilare la cartolina all’interno del quotidiano e incollare i bollini.