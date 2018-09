La fedeltà premia

I brindisi non si fermano mai con il concorso di CronacaQui. E ieri mattina i calici sono tornati a tintinnare in redazione, per i nuovi quattro vincitori, altri quattro fedelissimi lettori del nostro e vostro giornale che si sono aggiudicati il premio di mille euro che ogni settimana viene messo in palio. Lettori fedeli, si diceva, che leggono il giornale da anni e che per loro resta il quotidiano preferito per aggiornarsi sulle notizie della città e non solo. Fedeli al punto che molto spesso una copia sola non è sufficiente. Chiedete per esempio a Concetta Mendicino, 63 anni, pensionata di Vinovo: lei legge CronacaQui tutti i giorni, il suo edicolante le riserva due copie tutte le mattine, una per lei e l’altra per suo marito. «Sono davvero felice di avere vinto – ha raccontato emozionata la donna -, ho raccolto tutti i bollini e compilato le cartoline. È dal primo concorso che partecipo e finalmente ho vinto. Io e mio marito acquistiamo sempre due copie per non doverci dividere il giornale. Non sappiamo ancora cosa faremo con la vincita ma comunque siamo davvero felici. Quando ci hanno chiamati per comunicarcelo all’inizio pensavamo si trattasse di uno scherzo».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI