La fermata è troppo affollata. «Un pericolo per gli studenti»

Malgrado la banchina sia stata sistemata per mettere in sicurezza la fermata, i ragazzi delle scuole superiori si accalcano in strada e prendono d’assalto il pullman quando accosta. La Fit Cisl già da tempo ha lanciato l’allarme e ha chiesto un intervento dei vigili per evitare che accadano incidenti.

La fermata in questione è quella che si trova su corso Torino a Pinerolo, dal lato di piazza Roma, dove c’è la banca. Il Comune ci aveva messo mano diverso tempo fa, per garantire la sicurezza, ma ciononostante non mancano i problemi, che si ripetono sempre in periodo scolastico.

La voglia di tornare a casa dei ragazzi e di prendersi il posto preferito sul bus verso casa, li spinge a non attendere che il pullman accosti e salire quindi dalla banchina: scendono in strada e si accalcano agli ingressi, spintonandosi per “avere la meglio”, rendendo la vita difficile agli autisti, che devono fare attenzione sia quando si fermano, sia quando aprono e chiudono le porte.

«C’è il rischio che prima o poi qualcuno si faccia male – avverte con preoccupazione Gianni Diano, sindacalista Rsu della Fit Cisl in Gtt -. Il problema è che il meccanismo delle porte è vecchio e, con troppa pressione, potrebbero chiudersi di scatto, facendo male a qualcuno».

I sindacati già dall’anno scolastico 2017-2018 hanno sollevato il problema all’azienda, che ha richiesto al Comune un intervento dei vigili per sorvegliare a fine mattinata e nel pomeriggio: «Nulla purtroppo si è mosso – constata Diano -. Le uniche volte in cui fila tutto liscio, è quando sul bus c’è un controllore». In questo caso, infatti, i ragazzi salgono in maniera ordinata, «ma non sempre l’azienda può metterlo».

In Comune il problema di quella banchina è ben noto: «Malgrado sia stata pensata appositamente, i ragazzi purtroppo non stanno lì sopra e costringono il pullman a fermarsi in mezzo alla strada, in una zona molto trafficata, creando intralcio e rischi per la sicurezza» ammette Giulia Proietti, assessore comunale alla Viabilità e ai Trasporti. «Da un po’ sto ragionando su come si possa risolvere il problema – assicura l’assessore -. Intanto manderemo dei vigili a fare dei controlli, quando il bus si ferma per caricare i passeggeri».