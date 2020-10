La fermata diventa dormitorio: «Via quella donna e i suoi cani»

Quattro cani nei passeggini e un’intera fermata del tram occupata di fronte a piazza d’Armi. «Io sto bene qui. E non vado da nessuna parte», risponde in modo secco a chi prova a domandarle se le serve un aiuto. A Santa Rita la conoscono tutti da anni, Aurora, la senzatetto che vive e dorme sotto la pensilina della fermata “Caprera” di corso IV novembre. La donna, da molto tempo, divide il quartiere ed è diventata argomento di discussione su Facebook. Prima di prendere “casa” alla fermata, per un po’ ha soggiornato vicino al Carrefour di via Tripoli e pure nel cortile di una bocciofila. «Ha scelto lei questa vita, da almeno dieci anni. E non accetta aiuti a parte cibo e coperte per i suoi cani», racconta chi la conosce bene. Sì perché in passato, gli abitanti del quartiere avevano provato eccome a darle una mano.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++