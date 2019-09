La Ferrari torna al successo: Leclerc trionfa a Spa nel segno di Hubert

Quarto posto per un generoso Vettel

Torna al successo la Ferrari, dopo un digiuno lungo oltre un anno. A Spa, nel Gran Premio del Belgio, è Charles Leclerc a condurre la Rossa alla vittoria: il monegasco è il più giovane pilota di sempre a trionfare alla guida di una vettura della scuderia di Maranello.

Ed è anche la prima vittoria in carriera, naturalmente, per Leclerc in Formula 1. Una vittoria dedicata ad Anthoine Hubert, il giovane pilota di Formula 2 scomparso ieri, conquistata e difesa con le unghie, vista la straordinaria rimonta negli ultimi giri di Hamilton e Bottas, secondo e terzo al traguardo.

Determinante, ai fini della vittoria di Leclerc, l’apporto di Vettel, quarto ma bravo a “far da tappo” a Hamilton quando la rimonta era agli inizi. In zona punti anche Albon, Perez, Kvyat, Hulkenberg, Gasly e Stroll.