La Ferrero regala 3.840 uova di Pasqua a tutto il personale dell’Asl To3 [LE FOTO]

Un dolce pensiero per chi è impegnato in prima linea nella lotta al coronavirus

Un dolce pensiero per tutti i dipendenti dell’Asl To3: i medici e gli operatori sanitari impegnati in prima linea negli ospedali e sul territorio, il personale tecnico e amministrativo che si sta prodigando in tutte le attività di supporto.

La Ferrero ha infatti voluto fare un regalo di Pasqua particolare, donando 3.840 uova Kinder Gran Sorpresa all’Asl To3 – e a tutte le aziende sanitarie del Piemonte – come gesto di vicinanza e di solidarietà nella battaglia contro il coronavirus. Un sorriso che è arrivato negli ospedali di Pinerolo, Rivoli e Susa, dove le uova sono già state consegnate, e che sta arrivando in queste ore in tutte le strutture e le sedi Asl sul territorio.

Il dono è uno degli esempi della grande generosità che sta dimostrando la nostra comunità: nei giorni scorsi, ad esempio, l’associazione Claudio Bassi Onlus di Orbassano ha fatto recapitare 60 uova di Pasqua senza glutine per i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria di Pinerolo e di Rivoli e per le farmacie ospedaliere di entrambe le strutture e un imprenditore del Pinerolese ha donato colombe pasquali prodotte dalla propria azienda dolciaria per il personale sanitario dell’ospedale di Pinerolo.

“Desidero ringraziare personalmente la Ferrero per il bellissimo gesto, che ha un valore di grande rilevanza simbolica e concreta – commenta il Direttore Generale dell’Asl To3 Flavio Boraso -. Stiamo ricevendo segnali di affetto e di generosità da parte di tante aziende e di tanti cittadini che in queste settimane stanno dando il loro contributo in questa battaglia, ognuno con le proprie possibilità. Questi aiuti sono di estrema importanza e ci confortano: restando uniti supereremo l’emergenza”.