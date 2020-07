La festa del cinema accende il weekend di chi resta in città

Ancora un weekend fra teatro, musica e cinema e qualche suggerimento per un fuori porta un po’ speciale.

Cinema

Doppia festa per Torino Città del Cinema, grazie ai 20 anni della Mole e di Film Commission, nelle arene estive con i titoli più amati del concorso I Film della Nostra Vita: oggi a Cinema al Castello alle 21,30 c’è “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, vincitore tra i film italiani degli ultimi 20 anni; domani alle 22 a Cinema a Palazzo il capolavoro immortale di Charlie Chaplin, “Tempi moderni” (gratis), trionfatore nella categoria dei film muti. Sabato sera al Cecchi Point evento speciale con la meravigliosa animazione de “Il mio vicino Totoro” (inizio ore 21, ingresso gratuito). Doppia proposta di qualità lunedì sera alle 21,30: al Parco della Tesoriera il documentario “Compagn i” di Perotti e Alfano sulla Torino operaia degli anni ’70; al Monterosa il curdo “Bekas”.

Teatro

Al Teatro Ragazzi un pomeriggio in compagnia di Vivaldi e Piazzolla. Oggi alle 18,30 nell’Arena del teatro di corso Galileo Ferraris quarto appuntamento musicale con “Conoscendo Vivaldi e Piazzolla”, a cura di Unione Musicale Onlus con la partecipazione del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e con gli interventi teatrali di Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci. Domani alle 18,30 il “Dolcemiele” di Onda Teatro racconterà per comprendere l’importanza dell’ascolto e della comprensione. Allo spazio Combo di corso regina Margherita 128 sarà protagonista per due serate “Promessi sposi on air” di Emiliano Poddi. Domani e lunedì alle 21,30, nell’ambito della rassegna “Blu oltremare”, rivisitazione in chiave pop del più celebre romanzo di Manzoni con l’Accademia dei Folli diretta da Carlo Roncaglia.

Musica e danza

Sul palco dell’Hiroshima di via Bossoli 83 questa sera alle 21,30 musica pop e folk con il collettivo The Spell of Ducks. Musica etnica, invece al Parco della Tesoriera oggi alla stessa ora per l’Evergreen Fest con l’orchestra di Terra Madre. Domani alle 21,30, sempre alla Tesoriera e sempre in occasione dell’Evergreen Fest, il concerto “Italians do it better”, progetto dedicato alla diffusione del jazz in Italia attraverso i grandi autori e interpreti, ideato da Valerio Vigliaturo. Questa sera alle 20,30 presso il Gran Parterre della Reggia di Venaria si terrà in prima assoluta lo spettacolo “Digital Back 2 Human”, con coreografie di Paolo Mohovich, oltre al prezioso “Solo nel profondo Nord” con coreografie di Mats Ek. Fra le due parti un breve Intermezzo del giovane coreografo Tiziano Pilloni. Domani alle 11,30 Cappella di Sant’Uberto della Reggia di Venaria ospita l’Astré e in concerto, l’ensemble torinese specializzata nel repertorio sei-settecentesco.

Fuori porta

Domani a Baveno con lo show multimediale “Fellini 100” prende il via “Tones on the stones”, la rassegna di teatro, musica e danza che per una settimana animerà la Val d’Ossola Doppia replica oggi (alle 17 e alle 19) da Ronco a Sacro Monte Ss. Trinità con la performance itinerante “Oltrepassare” del Collettivo Azioni fuori Posto, spettacolo nell’ambito della rassegna Cross Festival. Primo appuntamento oggi con “Il grande ballo di Terract”, un momento di musica e ballo al Centro Fondo di Aisone con il “Cantiere Teatrale Terract”.