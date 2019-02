Festa non autorizzata e cibo mal conservato, nel locale arrivano i carabinieri

I militari hanno trovato anche 12 lavoratori irregolari. Il titolare, un 46enne di Corio Canavese, ha una settimana di tempo per mettersi in regola

La festa in un locale di Cirié, nel Torinese, non era autorizzata. Per questo motivo i carabinieri vi hanno fatto irruzione: oltre a mancare le autorizzazioni per lo “spettacolo danzante“, i militari del comando provinciale di Torino, in collaborazione con i colleghi del Nas e del Nucleo Ispettorato del lavoro hanno trovato alimenti mal conservati e senza l’etichetta di provenienza.

TROVATI 12 LAVORATORI IRREGOLARI

I lavoratori, dodici in tutto, sono inoltre risultati irregolari. Il titolare del locale, un 46enne di Corio Canavese, ha una settimana di tempo per adempiere alle prescrizioni.