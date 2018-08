Mai alzare troppo il gomito: ecco che cosa è successo durante un party in famiglia

Mai alzare troppo il gomito a una festa, anche quando si è in compagnia di parenti e amici. Quello che è successo nel corso di questo party ha dell’incredibile: tutti iniziano a picchiarsi imitando le mosse delle superstar del wrestling.

Uomini e donne contro, senza esclusione di colpi, danno vita a una vera e propria Royal Rumble con tanto di voli dalle sedie. Don’t try this at home.