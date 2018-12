La Fiat Torino Auxilium prolunga il contratto a Jaiteh

La Fiat Torino Auxilium ha comunicato a Mouhammadou Jaiteh la prosecuzione del suo contratto fino al termine della stagione. Nato il 27 novembre del 1994 a Pantin, è arrivato dal Limoges dove lo scorso anno ha disputato 38 partite facendo segnare nel suo tabellino personale 9,3 pt. a match, 6.1 rimbalzi e 52.9 % al tiro. Alto 211 cm, ha giocato in precedenza nello Strasburgo, nel Nanterre e nel Boulogne. Con il Limoges è sceso in campo anche in EuroCup. Nei suoi trascorsi anche le convocazioni nelle Nazionali francesi di categoria (under 16, 18 e 20).