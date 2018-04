La Fiat Torino cade anche a Reggio Emilia (89-82), i playoff sono un miraggio

Un buon avvio di gara non basta alla Fiat Torino per fare risultato a Reggio Emilia contro la Grissin Bon. La squadra di Galbiati crolla nel terzo e nel quarto periodo e si arrende 89-82 agli emiliani, allontanandosi ulteriormente dalla zona playoff. Servirà un miracolo nelle ultime tre giornate a Vujacic e soci per acciuffare l’ottavo posto, un miracolo che – vista l’ennesima prestazione scialba – sembra davvero improbabile.

LA PARTITA

Trascinati da Garrett, i gialloblu chiudono a +3 il primo quarto (18-21) e si portano anche a +7 nel secondo, per poi subire il ritorno dei padroni di casa, che accorciano poco prima dell’intervallo lungo (40-42). Al rientro in campo Torino inizia a sfaldarsi, mentre Reynolds e Markoishvili salgono in cattedra per Reggio Emilia, che si porta in vantaggio e chiude il terzo quarto avanti di 5 (65-60). Nell’ultimo tempo Garrett e Mbakwe provano a tenere a galla la Fiat, ma il finale è un calvario per la squadra di Galbiati che si arrende piuttosto nettamente.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA-FIAT TORINO 89-82 TABELLINO

Grissin Bon Reggio Emilia: Markoishvili 24, White 9, Wright 7, Della Valle 10, Cervi 2, Llompart, Reynolds 29, De Vico 8, Candi, Dellosto ne. All. Menetti

Fiat Torino: Vujacic 5, Garrett 17, Washington 10, Mazzola 4, Mbakwe 19, Jones 8, Boungou Colo 7, Touré, Pelle 10, Poeta 2, Mittica ne, Akoua ne. All. Galbiati

Arbitri: Seghetti, Attard e Giovannetti

Note: parziali 18-21, 40-42, 65-60.