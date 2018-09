La fiducia tradita

Eccola qua l’altra faccia del problema sicurezza. Che, a dispetto di quanto si dice al governo, non riguarda solo immigrazione, rischio terrorismo e criminalità. Sicurezza è anche poter aumentare l’illuminazione pubblica, montare le telecamere di sorveglianza nei parchi, effettuare la manutenzione delle strade, eseguire lavori urgenti nelle scuole, che sappiamo bene non godere propriamente di buona salute. Tutto ciò che finisce nel bando periferie, anche se questo termine è forse semplicistico. Dicono bene gli amministratori quando sottolineano che in questo modo si incrina il rapporto di fiducia tra Stato e sindaci. Perché il premier Conte aveva garantito con l’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni italiani, che le risorse ci sarebbero state. E, a detta di molti, i tempi tecnici per reperirle ci sarebbero. Quello che occorre è la volontà politica. Parliamoci chiaro: non stiamo discutendo di ipotetici «quaderni dei sogni», ma di progetti già avviati. Ci sono sindaci che ci hanno messo la faccia, andando a dire ai cittadini di una borgata che i lavori per la sicurezza erano già stati appaltati. E adesso cosa capiterà invece? La questione, poi, non è esclusivamente politica: ci sono aziende che devono eseguire questi lavori (magari qualcuna ha già iniziato a lavorare, oppure ha ordinato e pagato i materiali necessari), ci sono posti di lavoro da tutelare. Vi pare poco tutto questo?