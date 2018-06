La figlia vuole uscire con le amiche, il padre blocca il treno. Denunciato

Il convoglio è rimasto fermo in stazione a Volpiano una quarantina di minuti

Un 53enne di origine marocchina è stato denunciato dai carabinieri di Chivasso per interruzione di pubblico servizio. L’altro pomeriggio, alla stazione Gtt di Volpiano, ha impedito al capotreno di far ripartire un convoglio della ferrovia Canavesana per convincere la figlia minorenne a scendere.

LA GIOVANE SI CHIUDE A CHIAVE IN TOILETTE

La giovane, diretta a Torino con alcune amiche, si è chiusa a chiave nella toilette ed è uscita solo all’arrivo dei militari dell’Arma che, a quanto pare, è stato l’uomo stesso a chiamare. Il treno è rimasto fermo in stazione una quarantina di minuti.