La fila dei torinesi davanti ai cancelli dell’anagrafe centrale: in coda per ore per un certificato [FOTO E VIDEO]

A decine in coda, fin dalle prime ore del mattino, solo per ottenere un certificato. Succede tutti i giorni in via della Consolata

Decine e decine di persone in fila davanti ai cancelli dell’ufficio anagrafe centrale. Accade a Torino, in via della Consolata. Una fiumana di persone: uomini e donne, anziani, mamme con il passeggino, giovani, stranieri, impiegati. Sono tutti lì, fermi, in attesa. Magari giunti davanti allo sportello del Comune nel cuore della notte, con la speranza di fare in fretta. Il prima possibile.

UN’IMMAGINE IMPIETOSA

Un’immagine impietosa “offerta” questa mattina (ma non è la prima volta che accade!) ai tanti cittadini che si trovavano a passare in via della Consolata. Qualcuno ha strabuzzato gli occhi, incredulo. Altri hanno afferrato lo smartphone e immortalato la folle scena: ore e ore di attesa, fermi sul posto, gli uni accanto agli altri, solo per ottenere un certificato di nascita o magari per rinnovare la carta d’identità. Accade a pochi passi dal centro. Un microcosmo, uno sprazzo di quotidianità che si ripete ogni santo giorno.