La Fim-Cisl Torino: “Sciopero della spesa 25 aprile e 1 maggio nei centri commerciali”

Uno sciopero della spesa nei centri commerciali che restano aperti in occasione delle festività del 25 aprile e del primo maggio. Lo ha annunciato in mattinata il segretario generale della Fim-Cisl Torino e Canavese, Claudio Charlie, spiegandone le motivazioni.

“Crediamo che in occasione delle due festività laiche più importanti del nostro paese occorra fare un passo deciso contro il lavoro nelle festività laiche e religiose. In questi giorni bisogna garantire i servizi essenziali e tra questi non rientrano i supermercati”.

Allo sciopero, ovviamente, dovrebbero aderire tutti gli iscritti al sindacato di Torino e del Canavese: “Ci vuole solidarietà – conclude Charlie – con le categorie dei lavoratori del commercio della grande distribuzione organizzata”.