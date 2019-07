“La fine del mondo” per Anastasio

Con il suo stile immaginifico, pieno di suggestioni, anomalo per l’hip-hop italiano, è diventato il cantante del momento grazie al singolo “La fine del mondo”, balzato ai primi posti delle principali classifiche. Al Gru Village 105 Summer Festival è tutto pronto per il concerto di Anastasio. Il giovane musicista nato a Meta in provincia di Napoli, trionfatore ad “X Factor 2018”, salirà sul palco dell’arena di Grugliasco domani sera dalle 22 (15 euro) per “incendiare” di musica questa estate già torrida. Prima del concerto, Marco Anastasio confessa le proprie a “CronacaQui” .

Allora Anastasio, in ogni data del suo tour riesce sempre a creare un’empatia speciale col pubblico. C’è un segreto?

«L’importante è essere sempre sé stessi sul palco e fuori. Io sul palco non sono diverso dalla vita di tutti i giorni. Cerco di trattare il mio pubblico come fossimo amici da sempre, e un po’ è così. Il successo? Solo adesso mi sto abituando a vivere questa condizione, subito è stato uno shock per me».

“La fine del mondo” è una canzone piena di paradossi e immagini vive. Da dove nasce questo modo di scrivere?

«Non saprei proprio dirlo, le canzoni nascono così. Nei miei testi cerco sempre una certa originalità. Mi piace creare immagini».

Come sarà il concerto?

«Molto tirato, come è nel mio stile. Proporrò i pezzi inediti oltre alle cover che avevo già eseguito sul palco di “X Factor”. Con i ragazzi della band siamo molto affiatati. Si è creata immediatamente un’alchimia molto speciale, che anche chi sta sotto il palco percepisce all’istante».

Conosce Torino?

«Più o meno. Molto superficialmente, ci sono stato solo di passaggio. Vorrei visitarla molto più a fondo».

È cambiata la sua vita dopo la vittoria ad “X Factor”?

«Eccome. La mia routine è stata stravolta. Ho incominciato a muovermi su e giù per l’Italia, come una pallina da ping-pong. Ho avuto modo di conoscere tantissime persone e molti artisti. Finalmente ho la possibilità di lavorare con persone incredibili che mi stanno aiutando a realizzare un disco. Sto vivendo un sogno che, prima di “X Factor”, sarebbe stato impossibile».

In cosa si differenzia Anastasio dagli altri rapper?

«Non credo di essere molto diverso. Forse ho un approccio un po’ più letterario. Vorrei esplorare altri generi e non limitarmi solo all’hip-hop, ma in fondo, mi sento solo uno tra tanti, che è stato portato in alto dai talent».

C’è una canzone che rappresenta di più il suo stato d’animo in questo momento?

«Sicuramente c’è, ma mi sa che devo ancora pubblicarla (ride, ndr)».

La canzone che vorrebbe aver scritto?

«“Le tasche piene di sassi”».

Tra qualche anno Anastasio si vede ancora sul palco?

«Facendo tutti gli scongiuri possibili, spero dì sì».

Essere famosi aiuta anche nelle conquiste?

«Nel sesso sì, ma i sentimenti sono un’altra cosa».